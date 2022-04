Eheversprechern erneuern : Ehepaar Kratz aus Krefeld geht ein zweites Mal zum Traualtar

Krefeld Ehepaar Kratz traut sich – und das schon zum zweiten Mal. Im Juli werden Horst und Corinna ihr Eheversprechen in der Liebfrauenkirche erneuern. Danach gibt‘s eine große Party mit über 150 Gästen.

In dem Land ihrer Träume, den USA, ist die zweite oder auch dritte Heirat bereits eine sehr beliebte Tradition und unter dem Begriff „Wedding Vow Renewal Ceremony“, also „Erneuerungszeremonie für das Ehegelübde“, seit den 1950er Jahren bekannt. Und auch in Deutschland gewann sie in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung. „Wir wollen in der katholischen Liebfrauenkirche noch einmal Ja-Sagen. Pfarrer Grüntjes war ganz begeistert und sagte, er hätte so etwas noch nicht erlebt und freue sich, später davon berichten zu können“, erzählt Horst Kratz.