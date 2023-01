Landesamt für Datenverarbeitung Überdurchschnittlich viele Suizide in Krefeld

Es gibt Fälle, in denen die Menschen keinen Ausweg mehr sehen und ihrem Leben ein Ende bereiten. Die Ursachen für eine solche Entscheidung können vielfältig sein: Krankheit, Trauer, Einsamkeit sind nur einige Gründe – die Lebensumstände insgesamt können eine Rolle spielen. In diesem Kontext ist Statistik schon fast zynisch. Dennoch: Das Landesamt für Datenverarbeitung hat die Zahl der Suizide aus den Jahren 2011 bis 2021 untersucht. In Nordrhein-Westfalen entfallen unter allen Bundesländern auf 100.000 Einwohner gemessen im Jahr 2021 die wenigsten Menschen, die den Freitod gewählt haben. Es waren 7,4.