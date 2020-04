Krefelder Kirchen : Sonntags gibt es vier Gottesdienste in St. Dionysius

Krefeld Für die Messen wurden die Kirchenbänke neu angeordnet, damit der Sicherheitsabstand für die Betenden gewahrt wird. Wer einen Gottesdienst besuchen möchte, braucht eine Einlasskarte.

Um den Hygiene- und Schutzvorschriften zu genügen, braucht die Citykirche einen klar definierten Ein- und Ausgang. Der Eingang soll deshalb über das Hauptportal erfolgen, der Ausgang über das Portal auf der Nordseite (Volksbank). Um den geforderten Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern in alle Richtungen zu gewährleisten, werden die Kirchenbänke anders angeordnet und Sitzplätze markiert. Dann bietet die Dionysiuskirche 124 Sitzplätze. „Um dem voraussichtlichen Bedarf gerecht zu werden, erhöhen wir vorübergehend die Anzahl der Sonntagsmessen“, so Grüntjens. Ab dem 3. Mai werden in der Dionysiuskirche an den Sonntagen die Gottesdienste um 10, um 11.30, um 17.30 und um 19 Uhr beginnen und nicht länger als 45 Minuten dauern.