Corona in Krefeld : „Wir tragen Maske, weil Oma krank ist“

An Tag eins der Maskenpflicht in Geschäften ist die Akzeptanz unter den Krefeldern hoch. Auch wenn es für viele ungewohnt ist und manche bedauern, dass lächelnde Gesichter fehlen.

An Tag eins der Maskenpflicht beim Einkaufen ist das Bild in der City noch durchwachsen. Gut die Hälfte der Passanten auf der Hochstraße ist am Montag mit einem Mund-Nasen-Schutz unterwegs. Einige tragen ihn in der Hand oder haben ihn griffbereit in der Tasche. Vielen Männern ist die „Maskerade“ offenbar unangenehm, sie ziehen das Schutzvlies meist sofort unters Kinn, sobald sie ein Geschäft verlassen. In den Läden geht es durchweg diszipliniert zu. „Vergangene Woche hatten schon 80 bis 90 Prozent der Kunden einen Munschutz. Das ist gar kein Problem, sagt Manuela Hagen, Filialleiterin der Buchhandlung Thalia. Was sie bedauert: „Im Handel gehört Lächeln zum Kundenkontakt. Das geht jetzt nur über die Augen, nicht mit dem ganzen Gesicht.“