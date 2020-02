Comedy in Krefeld : Grünkohl, Pinkel und jede Menge Humor

Ludger K. gibt sich politisch, zynisch und ganz schön frech. In der „Grünkohl & Pinkel“-Show gibt er Kostproben aus seinen Programmen. Für „Was gestern über heute wusste“ hat er Bibliotheken und Archive durchforstet. Foto: Ludger Kusenberg

Krefeld Eine Portion Grünkohl mit Humor. Gibt’s nicht? Im Haus Kleinlosen schon – wenn Volker Diefes und Christian Kölker zur Comedy einladen. Die „Grünkohl & Pinkel“-Show geht ins zwölfte Jahr. Ein Leckerchen für Fans. Am 1. März startet die Saison.

Von Petra Diederichs

Brassica oleracea var. sabellica L.: Das klingt doch schon nach ganz viel Spaß. Und ist genauso gesund wie Lachen. Es ist die botanische Bezeichnung für Grünkohl. Mit einer guten Portion Wintergemüse fing vor zwölf Jahren alles an. Volker Diefes und Christian A. Kölker luden zum spätherbstlichen Kleinkunstabend ein und als nahrungstechnischen Mehrwert reichten sie dazu Grünkohl und die im Norden dazu obligatorische geräucherte Grützwurst: Das Konzept für „Grünkohl & Pinkel“ war geboren. Am Sonntag, 1. März, servieren Diefes und Kölker die 89. Show im Haus Kleinlosen, Zwingenbergstraße 116 – und starten in ihr zwölftes Jahr. „Wir machen das Dutzend voll“, sagt Diefes.

Gestandene Künstler der Kleinkunst treten auf, und vorher wird gemeinsam gegessen: „Das ist das Konzept“, so Diefes. Am 21. Dezember 2008 war die Premiere im Zeughaus. Auch fernsehbekannte Kollegen wie Sebastian Pufpaff, Luke Mockridge, Markus Krebs und der Krefelder Christian Ehring haben sich bereits zu Tisch in Krefeld eingefunden. Der Ablauf ist stets fix, ab 17.30 Uhr nehmen die Besucher Platz, um 18 Uhr kommt das Essen auf den Tisch und eine Stunde später beginnt das Programm. Drei Künstler treten jeweils zweimal auf und präsentieren dem Publikum insgesamt drei Stunden Programm mit Ausschnitten aus ihren Solo-Abenden.

Das ist geblieben. Ebenso der Grünkohl. Serviert wird allerdings seit acht Jahren im Saal von Haus Kleinlosen in Verberg. Auch hier ist das Stammessen im Kartenpreis enthalten. Doch inzwischen läuft die Show nicht mehr nur in den Wintermonaten, wenn es friert und das Gemüse besonders schmackhaft ist. Dem tragen die Veranstalter Rechnung: „Ab April wechseln wir saisonbedingt das Stammessen Grünkohl gegen saisonale Küche und erst mit dem ersten Frost im November kehren wir wieder zu dem Gemüse zurück, das einst der Show den Namen gab,“ beschreibt Kölker den kulinarischen Wechsel.

Ersatzessen gibt es unter anderem zu den Spielterminen am 5. April, 3. Mai und 20. September. „Bayuvarische Küche“ gibt es beim Comedy-Oktoberfest am 4. Oktober.

Zum Saisonauftakt am Sonntag wird Volker Diefes als Moderator drei TV-erfahrene Comedians begrüßen: Ludger K., Florian Simbeck und Matthias Reuter. „Nach den karnevalistischen Tagen das richtige Chill out-Programm“, verspricht Diefes. Ludger K. bezeichnet sich selbst als „politisch, zynisch und ganz schön frech“, ein Lästermaul, das deftige Politiker-Schelte betreibt, aber auch mal Dieter Thomas Heck seine Reverenz erweist. Florian Simbeck ist vielen bekannt geworden als Stefan: die Hälfte des Komiker-Duos Erkan & Stefan. Als Schauspieler war er in Serien wie „Rosenheim Cops“, „Soko“ und Großstadtrevier“ zu sehen und ist derzeit mit einem Soloprogramm unterwegs. Über das Kabarett der Weimarer Republik hat Matthias Reuter seine Magisterarbeit geschrieben. Inzwischen steht er selbst auf den Kleinkunstbühnen der Republik und ist vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem 2008 mit der Krefelder Krähe und zuletzt 2019 mit dem Dresdner Satire-Preis. Reuter ist nicht nur mit dem Mundwerk flott, er kann auch Klavierspielen, was er in seinen Programmen zeigt.