Circus Probst in Krefeld : Weihnachtszirkus auf dem Sprödentalplatz

Circus Probst in Krefeld

Die Khosikov Reiter gehören zu den neuen Attraktionen, mit denen der Circus Probst zur Weihnachtszeit in Krefeld gastiert. Foto: Circus Probst

Krefeld Die Geschichte des Zirkus begann vor 250 Jahren – mit Pferden. Circus Probst feiert das Jubiläum in seinem Programm.

(ped) Für viele Krefelder gehört er inzwischen fest in den Weihnachts-Terminkalender: Bereits zum siebten Mal gastiert ab 19. Dezember auf dem Sprödentalplatz der Krefelder Weihnachtscircus. Das ist eine kleine Tradition, aber Circus Probst feiert in diesem Jahr auch das große Jubiläum der Zirkusgeschichte. Vor 250 Jahren hat alles mit Philip Astley (1742–1814) in London begonnen. Und mit einem gelehrigen Pferd. Pferdedressuren gelten als Ursprung des Zirkus, weitere Artisten folgten. Es entstanden Zirkusdynastien, die ihre Programme unterschiedlich entwickelten. „Wilde“ und exotische Tiere waren eine relativ späte Neuerung. Beim Weihnachtszirkus blickt man auf die Tradition: Pferde spielen eine zentrale Rolle.