Corona in Krefeld : Ein neuer Covid-Fall am Samstag

Krefeld Es war ein ruhiger Samstag in Krefeld. Die Zahl der Erkrankten steigt langsam, der Ordnungsdienst musste keine Bußgelder erheben.

(ped) Gute Nachrichten gibt es in der Entwicklung der Corona-Zahlen für Krefeld. Einen weiteren Fall einer Covid19-Erkrankung meldet die Stadt für den Samstag. Damit waren Stand 0 Uhr 138 Krefelder infiziert, am Vortag: 137.

Als genesen gelten mittlerweile 317 (Vortag: 307). 16 Personen sind bisher verstorben. Die 4269 (Vortag: 4244) Abstriche haben bisher 471 positiv getestete Personen ergeben. Am Freitag waren es 460. 1415 Personen sind aktuell in Quarantäne (am Vortag 1441) davon werden 26 im Krankenhaus behandelt. Fünf Patienten werden intensiv medizinisch versorgt, am Tag zuvor lagen drei auf der Intensivstation und 25 waren stationär aufgenommen.