Tanz NRW auf der Krefelder Bühne Wie der Mensch aufrecht laufen lernte

Zum Beispiel zur ersten Aufführung in Krefeld: Die Company Emanuele Soavi zeigt am Mittwoch, 10. Mai, in der Heeder „Prolog/Acts“, eine Performance für einen Tänzer und einen Soundkünstler mit 18 Porträts und fünf Kassettenrekordern. Soavi begibt sich in einen Raum, in dem er umgeben ist von 18 Selbstporträts der Fotoinstallation „Acts“, mit der er während der Pandemie internationalen Bewegungs- und Körperkünstlerinnen und -künstlern einen Raum für Statements, Bilder und Reflexionen eröffnete. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Eine halbe Stunde vorher können Interessierte bei einer Einführung Einblick in die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema gewinnen.