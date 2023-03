Neues Geschäft am Neumarkt Textilfilialist NKD eröffnet gegenüber dem Kaufhof

Der Textilfilialist eröffnet vier Monaten nach der ersten Filiale in Uerdingen an der Niederstraße seine zweite am Neumarkt in der Innenstadt. Auf 340 Quadratmetern Ladenfläche soll es ab Montag, 27. März, modische und funktionale Textilien für die ganze Familie sowie Accessoires zur Verschönerung des Zuhauses geben.