Traditions-Comedy in Krefeld Ende einer Ära - das letzte Glühwein-Cabarett mit dem Podio

Vor der Pause bot Rüdiger Höfken dem Verein „Students for Amani“, der sich für benachteiligte Kinder einsetzt, eine Bühne, um die Projekte vorzustellen. Höfken unterstützt den Verein, der sich aktuell in Rumänien und Kenia enga­giert. In der zweiten Hälfte eröffnete Klavier-Ka­barettist Matthias Reuter und erklärte als „Rentneraufwiegler“, wie man eine Bank auch friedlich über­fallen kann – man muss einfach jeden Tag als kritische Masse von 500 Rent­nern in aller Ruhe Kleingeld einzahlen, irgendwann bieten die einem alles an, so dass man auch Respekt einfordern könne statt Geld. Reuter spielt großartig Klavier, so leicht und nebenbei, und ver­packt kleine Bissigkeiten in seinen Texten, etwa die Idee, mit dem Leo­pard 2 das Wohnraumproblem zu lösen, es sei zwar eng, aber vielseitig einsetz­bar. Anschließend sang er ei­nen Boogie über Männer, die basteln, ein Klagelied der beschenkten Ehefrau über leider unge­waschene Socken im Socken-Advents­ka­lender – die besungene Duftnote waberte heiter durch den Saal.