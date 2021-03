Urteil in Krefeld gefällt : Drei Jahre Haft fürs Einsperren der Ehefrau im Pkw-Kofferaum

Krefeld Das Schöffengericht hat einen Familienvater wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte bereits am ersten Verhandlungstag ein Teilgeständnis abgelegt.

Weil die Ehefrau die Aussage verweigerte, musste die Haftrichterin als Zeugin gehört werden. Das Schöffengericht ging am Ende der Beweisaufnahme davon aus, dass der 54-Jährige die Frau im Streit mehrfach schlug und trat, mit einem Werkzeug auf sie einprügelte und in den Kofferraum sperrte. Dann fuhr er umher und stellte den PKW auf einem Parkplatz ab. Vor Gericht sagte er, seine Frau habe jederzeit aussteigen können. Er sei nicht mit ihr umhergefahren, um ihr etwas anzutun, sondern um einen Streit zu klären. Es habe schon länger Differenzen gegeben, weil er kein Geld zur Familie der Frau ins Ausland schicken wollte. Am Tattag habe ein Freund ihnen helfen sollen, den Ehestreit zu schlichten. Dann habe seine Frau ihn im Auto angegriffen und er habe sich gewehrt. Er habe sie zwar auch mit einem Werkzeug geschlagen, allerdings nicht in den Kofferraum gesperrt. Auch könne er sich die Vielzahl der Verletzungen der 33-Jährigen nicht erklären. Die Frau hatte bei der Polizei und bei einer ersten richterlichen Vernehmung ausgesagt, vor Gericht vom Schweigerecht Gebrauch gemacht. Als Grund gab sie an, dass sie ihrem Mann verziehen habe. Eine Passantin hatte damals das Klopfen aus dem Auto gehört und der 33-Jährigen geholfen. Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte kündigte Berufung an.