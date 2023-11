Weihnachtsoratorium in Krefeld “Für Johann Sebastian Bach habe ich alles aufgegeben“

Krefeld · Alvaro Tinjacá-Bedoya ist um die halbe Welt gereist, um in dem Land zu leben, in dem Johann Sebastian Bach gewirkt hat. Der Komponist ist für den Kolumbianer ein Heiliger. Darum gibt er sein Debüt in Krefeld mit der Emmaus Kantorei Willich mit dem Weihnachtsoratorium. Eine Geschichte, die in Bogota beginnt.

14.11.2023 , 15:49 Uhr

Alvaro Tinjacá-Bedoya, Leiter Emmaus Kantorei Willich, mit der Partitur des Weihnachtsoratoriums Foto: Petra Diederichs

Von Petra Diederichs