Bilanz von Feuerwehr und Polizei Krefeld feiert friedlich ins neue Jahr

Die Silvesternacht in Krefeld verlief alles in allem ruhig. Das meldeten am Montag Feuerwehr und Polizei. Ihre Bilanz zum Jahresübergang fiel vorwiegend positiv aus. Dennoch hielten rund 160 kleinere Einsätze die Polizei und 16 die Feuerwehr auf Trab. Vor dem Hauptbahnhof versammelten sich gut 250 Menschen und feierten gemeinsam ins neue Jahr. Sie zündeten auch Feuerwerkskörper, verhielten sich aber laut Polizei friedlich. Gegen halb eins habe sich die Menschenmenge aufgelöst.