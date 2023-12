Neue Macht in Krefeld Kultur und Sport verbünden sich zu Krefelds stärkster Lobby

Ein großes Projekt der nahen Zukunft ist der Elfrather See. Beide Vereine haben sich für den Surfpark und die Ertüchtigung des Elfrather Sees stark gemacht. „Wir denken darüber nach, was man da auch kulturell machen kann“, sagt Rungelrath. Ein Skulpturenpark ist in der Überlegung, eine Sprayerwand, auch ein Improtheater - vielleicht sogar auf einer kleinen Bühne auf dem See. Noch sei nichts spruchreif, aber die Ideen sprudelten. Bei der großen gemeinsamen Veranstaltung kürzlich in der Kulturfabrik, „F.K.K.“ (das steht für Frei.Körper.Kultur, und die Punkte sind den Akteuren wichtig), sei der Wunsch nach einem Tag für Sport und Kultur und ganz Krefeld laut geworden. Dieses Thema komme nun auch auf die Agenda, vielleicht für das Jahr 2025.