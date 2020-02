Gesundheit in Krefeld : Gang durch den menschlichen Darm

Gesundheit in Krefeld

So sieht das begehbare Modell eines Darms aus. Foto: Alexianer Krankenhaus GmbH

Krefeld Der März ist bundesweit der Darmkrebs-Monat. Das Alexianer eröffnet den Reigen der Informationsveranstaltungen am 29. Februar. Ein begehbares Modell eines Darms gehört zu den Angeboten.

Etwa 5,50 bis 7,50 Meter Strecke legt jeder Bissen, den ein Erwachsener schluckt, durch den menschlichen Körper zurück – von der Mundhöhle bis zur Ausscheidung. Zählt man die zahlreichen Darmzotten, die Erhebungen in der Darmschleimhaut, dazu, dann hat das Organ eine Oberfläche von fast 32 Quadratmetern. Solange er seine Aufgabe gut erfüllt, interessieren sich die meisten nicht für den Verdauungstrakt. Das soll sich ändern. Denn zum Auftakt des Darmkrebs-Monats März lädt des Alexianer Darmkrebszentrum Krefeld ein zum Informationstag: Am Samstag, 29. Februar, von 11 bis circa 15 Uhr bringen im KreVital – Institut für Gesundheitsförderung Experten das Thema näher.

Am Donnerstag, 2. März, stehen neun Spezialisten des Alexianer Darmkrebszentrums Krefeld bei einer Telefonaktion für persönliche Fragen zur Verfügung. Von 17 bis 18 Uhr werden sie alles rund um Darmkrebs(früh-)erkennung und –behandlung beantworten:

Darmkrebs ist heute, wenn er früh genug erkannt wird, heilbar. Doch die Zahlen der Früherkennung sind ausbaufähig. „Die Rate der Krebsneuerkrankungen ließe sich um bis zu 45 Prozent senken – würden alle Maßnahmen der Krebsprävention konsequent umgesetzt“, heißt es in einem Pressebericht des Deutschen Krebsforschungszentrums von 2018. Um für das Thema zu sensibilisieren ist der März zum Darmkrebs-Monat erkoren worden – auf Initiative des Verlegerehepaares Hubert Burda und Christa Maar, deren Sohn Felix mit 33 Jahren 2001 an Darmkrebs verstarb. Die Zahl der Neuerkrankten pro Jahr beträgt in Deutschland laut jüngster Veröffentlichung von 2018 bei rund 58.900. Das Kolorektalkarzinom ist damit nach einer Statistik von Krebsexperten die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen und die dritthäufigste bei Männern. Meist tritt es im höheren Alter auf. Die Krankenkassen zahlen ihren Mitgliedern ab dem 50. Lebensjahr einen jährlichen Test auf verstecktes Blut im Stuhl, für ab-55-Jährige übernehmen die Kassen auch die Kosten für eine Vorsorge-Darmspiegelung.