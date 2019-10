Krefelder Museen : Ein Sommerkleid für Frau Itten

Diesen Entwurf (Ausschitt) hat der Itten-Schüler Josef Förster in Krefeld um 1932 bis 1935 gefertigt. Auch das Muster gehört zur Ausstellung. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Johannes Itten war die wohl schillerndste Persönlichkeit des Bauhauses, die in Krefeld lehrte. Er leitete in den 1930er Jahren die Textilfachschule. Viele Zeugnisse dieser Zeit hat das Textilmuseum in seiner Sammlung. Es war die Zeit, in der Itten Anneliese Schlösser kennenlernte und die Kunst der Farbe lehrte.

Die Inventarnummer 21581 im Textilmuseum war um 1935 der letzte Schrei: Ein kurzärmeliges Sommerkleid aus beigefarbenem Seiden-Crepe, bedruckt mit bunten Figuren und stilisierten Sonnenschirmen. Das Rot hat an Kraft eingebüßt, und was nach Jahrzehnten mintgrün wirkt, war im Original leuchtendes Türkis. Von der Vergangenheit des Kleides erzählt ein Stoffmuster, Seide auf Pappe in der Nebenvitrine des Museums. Doch es steckt eine größere Geschichte dahinter: Ein wichtiges Kapitel aus der Geschichte der Bauhäusler in Krefeld. Das Kleid verbindet Johannes Itten mit seinen Schülern Josef Förster, der das Dessin entworfen hat, und vor allem mit Anneliese Schlösser, die es geschneidert und getragen hat. Sie sollte später Ittens zweite Ehefrau werden.

Ihre Liebe begann in Krefeld. Itten, eine der schillerndsten Lehrer am Bauhaus, hatte 1923 wegen unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten mit Walter Gropius Weimar verlassen und zunächst in der Schweiz, später in Berlin eigene Schulen gegründet. 1932 kam er nach langen Verhandlungen nach Krefeld, um die neue Preußische Fachschule für textile Flächenkunst zu leiten. Sie war im Gebäude der bereits renommierten Gewebeschule untergebracht. Die Kosten für die Herrichtung des Trakts sollten aus Verkäufen der Gewebesammlung finanziert werden. Das wurde zum Glück abgewendet. Denn die Sammlung ist der Ursprung des heutigen Textilmuseums.

Ein Kleid von Anneliese Schlösser Itten. Es entstand um 1935 an der Preußischen Fachschule für textile Flächenkunst. Die Farben sind über die Jahre geschädigt worden. Der Entwurf, der ebenfalls im Museum zu sehen ist, belegt das. Foto: Petra Diederichs

info Zu sehen im Deutschen Textilmuseum bis März Die Ausstellung „Zeitkolorit – Mode und Chemie im Farbenrausch“ zeigt Kleider und Kostüme aus der Sammlung des Textilmuseums, darunter das Itten-Kleid, sowie synthetische Farben aus der Sammlung der Hochschule. Adresse Deutsches Textilmuseum, Andreasmarkt Geöffnet di bis so 11 bis 17 Uhr. Dauer bis 29. März 2020

Anneliese Schlösser, 1913 bei Köln geboren, hatte von der Schule gehört und sich beworben. In Krefeld lernte sie Itten kennen. Der spornte seine Schüler zum Experimentieren mit Material und Technik an, da wurden auch mal Streifen von Cellophan oder Metallbänder verwebt. Für die Stoffdrucke dienten Fotografien aus der Natur als Vorbild, die so oft variiert und abstrahiert wurden, bis das Original nicht mehr erahnbar war. Itten förderte die Nähe der Studenten zur Industrie und hatte große Pläne. Er wollte Ateliers einrichten für Entwürfe, Modezeichnen und Schneiderei. Dependancen in Berlin und Paris schwebten ihm vor und sogar eine eigene Modezeitschrift.

Johannes Itten, Foto von Paula Stockmar, um 1921, aus: Johannes Itten. Leben in Form und Farbe, Weimarer Verlagsgesellschaft. Foto: Weimarer Verlagsgesellschaft

Daraus wurde nichts. Die Fachschule, die eigentlich als Zwei-Jahres-Projekt geplant war, wurde 1938 geschlossen. Itten ging in die Niederlande, dann nach Zürich. 1939 heiratete er Anneliese Schlösser.

Mit zwei Söhnen und einer Tochter wurden die Ittens in der Schweiz sesshaft. Nach Ittens Tod pflegte seine Witwe vor allem die Erinnerung an das Werk ihres Mannes. Seine „Kunst der Farbe“ gab Anneliese Itten nach dem Tod ihres Mannes 1970 mit einem Vorwort heraus, in dem sie erklärt, dass das erste Manuskript für diese Farbenlehre, die noch heute die Bibel für Architekten, Modebranche und Kosmetiker ist, erst an der Krefelder Fachschule entscheidender Teil des Unterrichts gewesen sei.