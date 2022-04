Jubiläumsaktion „Gib dem Frieden dein Gesicht“ : In Krefeld Auftakt zu Jubiläumsfeier des Friedenskreuzes

Krefeld Vor 75 Jahren trat das Friedenskreuz erstmals seinen Weg durch das Bistum an. Die Botschaft der Aktion ist durch den Ukraine-Krieg aktuell.

(vo) Bedrückend aktuell startet am 9. April in Krefeld die Jubiläumsaktion „Gib dem Frieden dein Gesicht“ – Gottesdienste, Gebete, Wallfahrt und Aktionswochen an vielen Orten des Bistums Aachen. Das Aachener Friedenskreuz hat in seinen ersten 75 Jahren Tausende Menschen bei ihrem Suchen und Eintreten für Frieden und Versöhnung begleitet. Angesichts des Ukraine-Kriegs bedrückend aktuell, startet am 9. April 2022 eine große Jubiläumsaktion in Krefeld. Bis zum Weltfriedenstag am 21. September in Aachen rücken das Friedenskreuz und seine Botschaft an vielen Orten des Bistums Aachen in den Blick. Außer in Krefeld und in Aachen macht das Kreuz zum Beispiel in Mönchengladbach, Jülich und Eschweiler Station.