Arbeitsmarkt in Krefeld „Dr. Azubi“ hilft Krefelder Auszubildenden

Zu einer angespannten Stimmung kann es beispielsweise kommen, wenn Auszubildende als Springer eingesetzt werden: „Wenn feste Kräfte fehlen, müssen die Auszubildenden ran – am Fließband in der Produktion genauso wie im Lager. Auch das ständige Aufräumen oder das Reinigen von Maschinen und Werkzeugen ist so ein wunder Punkt. Es darf eben nicht zur Regel werden und über Wochen gehen“, betont Claudia Hempel. Müssten Auszubildende in der Lebensmittelproduktion zum Beispiel Fehlproduktionen, auf die ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum gedruckt wurde, aussortieren, so die Erfahrung der Expertin, werde das schnell als Strafarbeit empfunden. „Wichtig ist, dass dann alle im Betrieb mitziehen. Dass also die Hilfsarbeiten nicht ausschließlich an den Auszubildenden hängenbleiben“, sagt Claudia Hempel. Das gelte ebenso fürs Fegen der Hoteleinfahrt, für das Saubermachen der Backstube oder für Botenfahrten.