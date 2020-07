Krefeld Kita-Öffnung : Schulen und Kitas gehen in Regelbetrieb

Info

Während der Zeit der eingeschränkten Betreuung in Kitas waren die Beiträge halbiert worden. Da nun in der zweiten August-Hälfte wieder voller Betrieb stattfindet, wird auch der Volle Beitrag fällig. Damit fallen für August 75 Prozent der Gebühren an. Da die Abrechnung bereits gelaufen ist, werden die fehlenden 25 Prozent im September oder Oktober nachbelastet. Hier steht also eine Belastung von 125 Prozent des Regelsatzes an.