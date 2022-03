Routine-Anträge auf Aufenthaltstitel : In Ausländerbehörde Krefeld bleiben Anträge massenhaft liegen

Krefeld 53 Prozent der Anträge auf Aufenthaltstitel sind unbearbeitet. Das Thema beschäftigt nun die Politik. Das Problem ist schon seit einem Jahr ungelöst.

Die von Andreas Pamp verantwortete Abteilung für Migration steht wegen einer Vielzahl unbearbeiteter Fälle unter Druck. Auch ein Jahr, nachdem eine Anfrage der Grünen-Fraktion eklatante Rückstände in der Ausländerbehörde bei der Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung oder Verlängerung von Aufenthaltstiteln sichtbar gemacht hatte (wir berichteten), ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Deutlich wird dies in einer Verwaltungsvorlage „Zur Situation in der Ausländerbehörde“, die am Donnerstag dem Integrationsausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt wird. Während die Anfrage der Grünen-Fraktion bereits im Februar 2021 die Zahl der unerledigten Fälle auf 3400 bezifferte, ist dieser Rückstand auf 5400 Fälle angewachsen.