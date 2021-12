Online-Buchungen : Impftermine frei für Samstag am Helios in Krefeld

Impftermine frei für Samstag am Helios in Krefeld

Das Impfzentrum am Helios Klinikum Krefeld, Lutherplatz 40, befindet sich in der ehemaligen Kapelle und hat montags bis freitags von 16 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Helios Klinkum Krefeld meldet freie Impftermine für Samstag, 11. Dezember. Nach dem Pieks gibt’s einen alkoholfreien Punsch. Impftermine gibt es auch bei Hausärzten und im Impfzentrum der Stadt.

Seit dem 1. Dezember wurden am Helios Impfzentrum schon mehr als 3000 Impfungen gegeben. Durch die unkomplizierte Online-Terminbuchung gibt es kaum Wartezeiten. Auch jetzt am Samstag, 11.Dezember, sind noch Termine verfügbar, die über unter www.helios-gesundheit.de/krefeld gebucht werden können. Im Anschluss an die Impfung gibt es zur Einstimmung auf den 3. Advent noch einen alkoholfreien Punsch zum Aufwärmen. Das Impfzentrum am Helios Klinikum befindet sich in der ehemaligen Kapelle und hat montags bis freitags von 16 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.