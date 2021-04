Kostenpflichtiger Inhalt: Ergebnis einer Immobilien-Studie : In Krefeld ist Mieten teurer als Kaufen

Laut einer Immowelt-Studie ist das Mieten in Krefeld teurer als das Kaufen einer vergleichbaren Wohnung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Metropolen wie Hamburg, München oder Frankfurt ist der Trend genau andersherum: Mieten ist dort in der Regel günstiger. Eine Immobilienstudie zeigt auf, wie das Preisgefüge in Krefeld aussieht.