Unterstützung für Betriebe : Immer mehr ältere Beschäftigte in Krefeld

Immer mehr ältere Beschäftigte in Krefeld

Die Arbeitnehmer in Krefeld werden immer älter. Foto: dpa/Andreas Gebert

Krefeld In der Seidenstadt wuchs der Anteil der Beschäftigten über 55 Jahre von 2010 bis 2020 um 54,9 Prozent. Betriebliches Gesundheitsmanagement wird deshalb immer wichtiger.

Der Anteil der älteren Beschäftigten in Krefeld ist zwischen 2010 und 2020 deutlich gestiegen. Dies ergab eine Auswertung der Krankenkasse IKK classic anhand von Zahlen der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Waren im Jahr 2010 noch 14,2 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Krefeld über 55 Jahre alt, so stieg ihr Anteil bis 2020 um 54,9 Prozent auf 22,0 Prozent.