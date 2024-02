10.000 Euro Investition Ein Lehr-Bienengarten mitten in Krefeld

Krefeld · Im Kleingartenverein Immenhof soll in den kommenden Wochen ein Lehr-Bienengarten für Jung- und Neuimker, aber auch für interessierte Schüler entstehen. 10.000 Euro nimmt der Imkerverein dafür in die Hand. Los geht der Umbau am Wochenende.

21.02.2024 , 17:19 Uhr

Bernhard Ruppert mit seinem Bienenvolk. Er und 40 Helfer gestalten einen Bienenlehrstand in einer Parzelle im KGV Immenhof. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Jessica Kuschnik