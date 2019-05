Bauhaus : Das unbekannte Kapitel Mitscherlich

Immeke Mitscherlich war Bauhäuslerin und Dozentin an der Textilingenieurschule in Krefeld. Mit ihrem Mann Alexander verkehrte sie in privater Runde bei den „Kerzianern“, zu denen neben Ewald Mataré und Frau Hanna die Krefelder Fritz und Ilse Steinert, Heinich Nauen und Marie Nauen-Malachowski sowie Heinrich Campendonk und Johan Thorn Prikker gehörten. Foto: Bauhaus Archiv Berlin/Umbo

Krefeld Immeke und Alexander Mitscherlich sind als Künstlerpaar nicht vielen bekannt. Dabei verkehrten die beiden in den 1930er Jahren privat mit berühmten Kollegen wie Ewald Mataré, Heinrich Nauen, Heinrich Campendonk, Johann Thorn Prikker und Förderern und Mäzenen aus Krefeld, Düsseldorf und Neuss. Mehr noch: Sie gehörten zu den Kerzianern, die auch während der Nazi-Zeit ihren Gedanken freien Lauf ließen.

Zum 50. Geburtstag des früh verstorbenen Krefelder Künstlers Alexander Mitscherlich fertigte Ewald Mataré Scherenschnitte von den Gästen als Tischkarten. Der frühere Direktor der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf gehörte zu einem Freundeskreis, zu dem neben Mitscherlich und dessen Frau Immeke bekannte Krefelder Künstler wie Heinrich Nauen, Marie von Malachowski-Nauen, Heinrich Campendonk, Johann Thorn Prikker und auch das Industriellenpaar Fritz und Ilse Steinert zählten. Die Runde mit Geistlichen aus Neuss und Düsseldorf vertraute sich zu 100 Prozent. Sie schätzten allesamt ein offenes Wort und trafen sich in den 1930er Jahren in einer Gaststätte und später bei Kerzenschein im Schloss Meer in Büderich. Der Krefelder Seidenbaron Freiherr Friedrich von der Leyen als Eigentümer hatte 1933 sechs Zimmer, Küche und Saal an Ilse und Wernher Witthaus vermietet. Der Werkbund-Geschäftsführer und Feuilletonist war mit seiner Frau an jedem Vierten des Monats Gastgeber der so genannten „Kerzianer“.

Allen Teilnehmern gemein war, dass sie mit ihrer Kunst und ihrer Haltung zur Kunst bei den Nationalsozialisten aneckten. Als Urheber „entarteter Kunst“ mussten sie später unter anderem ihre Professuren niederlegen. Einer der Geistlichen kam sogar ins Konzentrationslager. Gleichwohl handelte es sich bei den Kerzianern nicht um eine Widerstandsgruppe.

Info Falsche Information im Internet-Lexikon Die Einträge im Internet-Lexikon Wikipedia zu dem Künstler Ewald Mataré beinhalten, was das Ehepaar Immeke und Alexander Mitscherlich und ihre Zugehörigkeit zu den Kerzianern angeht, falsche Angaben. Die Krefelder werden mit dem Psychoanalytikerpaar Alexander und Melitta Mitscherlich aus Bayern verwechselt.

Auf Immeke Mitscherlich zielt im Bauhaus-Jubiläumsjahr der Fokus. Im Haus der Seidenkultur in Krefeld an der Luisenstraße 15 sind noch bis zum 24. November Arbeiten von ihr ausgestellt. Mitscherlich lehrte in der Seidenstadt bis zu ihrer Pensionierung 1965 an der Textilingenieurschule. Bis dahin durchlebte sie eine wahre Odyssee. Viele ihrer Arbeiten sind auf den verschiedenen Stationen ihres Lebens – von Weimar und Dessau, über München und Krefeld nach Breslau und schließlich wieder Krefeld – verloren gegangen. Das bekannteste Werk der zurückhaltenden Künstlerin ist der Wandteppich, den sie 1950 für den Plenarsaal des Landtages Nordrhein-Westfalen entwarf und der das Landeswappen zeigt. Eine Darstellung des in zahlreichen Fernsehübertragungen von Hunderttausenden betrachteten Werks ist Teil der Sonderausstellung im Haus der Seidenkultur. Zu den Original-Exponaten gehört neben einer von Mitscherlich entworfenen Postkarte auch ein Ölbild, mit dem ein Kommilitone sie porträtierte.

Der Krefelder Kunstverein traf sich zur geselligen Runde. Mit dabei die Mitscherlichs. Foto: Stadtarchiv

Der Verein Mies in Krefeld hat zum Lebenslauf der Bauhäuslerin viele Details zusammentragen. Demnach lebte Immeke Mitscherlich (Mädchenname: Schwollmann) seit 1932 in Krefeld. Sie ging 1917 an die Kunstakademie in Weimar, die zwei Jahre später zum Bauhaus wurde. Die junge Studentin wählte erst die Töpferei unter Gerhard Marcks, wechselte aber rasch zur Weberei, die Georg Muche leitete. Nach nur wenigen Monaten musste sie ihr Studium in Weimar unterbrechen. Der Grund: „Nachkriegszeit und Geldmangel“, wie sie später selbst schrieb. Immeke Schwollmann arbeitete eine Zeitlang im Fürsorgeamt der Stadt Hannover und kehrte 1926 an das Bauhaus zurück, das gerade nach Dessau umgezogen war. Nach vier Semestern machte sie sich mit zwei Webstühlen selbstständig und fertigte vor allem Wandbehänge an.

Im Schloss Haus Meer trafen sich die Kerzianer. Foto: Stadtarchiv

1929 heiratete sie den Künstler Alexander Mitscherlich. Er war Autodidakt und betrieb eine Agentur für Reklame- und Produktentwurf, auch für Textiles. In der Seidenstadt wurde Alexander Mitscherlich 1932 Assistent des charismatischen Johannes Itten an der soeben gegründeten Höheren Fachschule für textile Flächenkunst. Er starb 1940.