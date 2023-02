Imkerverein baut Insektenhotels mit Kindern Maja-Mobil steht bald einmal im Monat im Zoo Krefeld

Schon des Öfteren waren die Imker mit dem Maja-Mobil, einem umgebauten Pkw-Anhänger, an Projekttagen zu Besuch im Zoo – und auch an Schulen und in Kindergärten sind sie gerne gesehene Gäste: „Unser Ziel ist es, den Schülern und Kindern das Thema Natur näherzubringen“, sagt Ruppert. Von März bis Oktober sollen davon nun einmal im Monat auch die Zoobesucher profitieren. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können sie das Mobil besuchen. „Wir haben drei Zielgruppen. Das sind einmal die Vier- bis Sechsjährigen, die Sechs- bis Zehnjährigen und die Zehnjährigen bis etwa zur achten Klasse“, sagt Ruppert. Für jede Altersgruppe gibt es geeignete Exponate, um den jungen Naturforschern alles Wissenswerte über die Wildbiene zu vermitteln.