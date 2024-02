Frau stirbt nach Zusammenstoß auf der Dohmenstraße Im Winter ist es auf Krefelds Straßen gefährlich

Auf den Straßen der Stadt ist es in den vergangenen zehn Jahren für die Verkehrsteilnehmer sicherer geworden. Dieser Analyse der Landesstatistiker straft die Mitteilung der Polizei Krefeld vom heutigen Donnerstag Lügen. Auf der Dohmenstraße in Fischeln sei gestern eine Frau tödlich verunglückt. Die 68-Jährige sei gegen 18.30 Uhr auf die Fahrbahn getreten und trotz sofortiger Vollbremsung einer 45-jährigen Pkw-Fahrerin von deren Auto erfasst worden. Die Fußgängerin sei kurz darauf im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben, berichtete die Polizei.