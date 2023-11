Im Winter Hilfsprogramm für Obdachlose in Krefeld

Mit Beginn der kalten Jahreszeit setzt Krefeld mit Akteuren der Wohlfahrtspflege wieder das Winterhilfsprogramm für Bedürftige in Krefeld um. Dieses bietet auch in diesem Jahr Unterstützung für jene Menschen an, die ohne Obdach sind oder ihren Lebensmittelpunkt überwiegend auf der Straße haben. Die Notschlafstellen sind geöffnet, Tagesaufenthalte in beheizten Räumen werden angeboten, die Streetworker sind auf der Straße im Einsatz. „Gemeinsam mit Diakonie, Emmaus und Caritas haben wir in Krefeld ein tragfähiges Hilfesystem für bedürftige Menschen ohne Zuhause oder Obdach. Wir lassen auch in der dunklen, kalten und nassen Jahreszeit niemanden allein. Durch unsere Angebote erreichen wir gemeinsam, dass es eine dauerhafte Aufenthaltsmöglichkeit in einem geschützten Raum gibt“, sagt Sozialdezernentin Sabine Lauxen.