Weihnachtsaktion in Krefeld Ein Tannenbaum mit Kinderwünschen im Theaterfoyer

Eine Superman-Figur, eine Tasse mit dem Logo des Lieblingsfußballclubs, eine Barbiepuppe oder ein Krimihörspiel der „??? Drei Fragezeichen“ - auch das sind Wünsche von Kindern im Jahr 2023. Wenn auch viele in den Umfragen vor allem Frieden und mehr Zeit mit Mama und Papa nennen. Wünsche, die sich mit Geld erfüllen lassen, hängen in netter Aufmachung demnächst wieder am „Wunschbaum“ im Theater. Am 25. November wird die Tanne im Foyer aufgestellt.