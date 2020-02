Theater Krefeld : Orpheus in der DDR-Unterwelt

Pluto, Gott der Unterwelt (Rafael Bruck, links) debattiert mit den Honeckers alias Jupiter (Hayk Dèinyan) und Juno (Debra Hays). Die übrigen Götter des Olymp blicken von oben auf die Szene. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Hinrich Horstkotte hat Jacques Offenbachs Operette inszeniert und den Olymp in eine Welt verlegt, die vielen im Westen nicht mehr sehr geläufig sei: in die DDR – mit Honecker und Pittiplatsch.

Hand aufs Herz: Wer erinnert sich an Eberhard Cohrs? Der 1999 verstorbene Komiker war „Der Kleene mit der großen Gusche“, das sächsische Pendant zu Peter Frankenfeld oder Didi Hallervorden, einer, den zu DDR-Zeiten alle kannten. Auch Hinrich Horstkotte. Der 47-Jährige ist in West-Berlin aufgewachsen, hat also eine Ost-Fernsehen-Vergangenheit. „Wenn wir schulfrei hatten, gab es vormittags im Westfernsehen nur Testbild“, erzählt er: Eberhard Cohrs und das Sandmännchen, Pittiplatsch und Serien wie „Ach Vati“ gehören zu seinen Kindheitserinnerungen. Doch drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung ist vieles aus der Geschichte der DDR verblasst. Es eine Welt, die vielen so fern sein mag wie der Olymp der griechischen Götter. Schon deshalb, findet Horstkotte, eignet sich die Endzeit des Zentralkomitees für die Operettenbühne.

Jacques Offenbach hat „Orpheus in der Unterwelt“ als Polit-Operette konzipiert. Doch die Pointen und Spitzen auf Napoleon III. und Frankreich im 19. Jahrhundert würden heute wirkungslos verpuffen. Deshalb hat Horstkotte, dessen grenzenlose Fantasie die Krefelder schon in Inszenierungen der Lustigen Nibelungen und Hoffmanns Erzählungen kennengelernt haben, einen neuen Text verfasst – und der trennt Ober- und Unterwelt in BRD und DDR.

Info Aufführung mit großem Chor und Ballett Operette „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach Inzenierung Hinrich Horstkotte Bühne Martin Dolnik Musikalische Leitung Diego Martin-Extebarria Es wirken außerdem mit der Opernchor und das Ballett Premiere Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, im Theater Kartenreservierung unter Telefon 02151 805125

Dazu fühlt Horstkotte sich durch Offenbach berechtigt: Der hatte, als „Mozart der Champs Elysées“ in Paris gefeiert, nach vielen Kurzwerken mit kleinem Orchester und nicht mehr als drei Sängern, endlich die Erlaubnis für ein abendfüllendes Stück erhalten. Bei der Uraufführung 1858 in Paris war der „Orpheus“ ein durchschlagender Erfolg – wegen der schmissigen Musik, wegen des frivolen Can Cans, der Einblicke gewährte, die dem Publikum die Schamesröte ins Gesicht trieb, und weil Offenbach nichts und niemand heilig war. Er zeigte die antiken Götter mit sehr menschlichem Amüsierbedürfnis und einem deutlichen Seitenhieb auf das Pathos der Opernwelt.

Auch in der Regierungsetage der DDR, wo Wasser gepredigt wird, steht den Herrschaften der Sinn nach Wein in Horstkottes Operettenspiel. Also begibt man sich dorthin, wo nicht nur Club-Cola in Strömen fließt: in die Rotlicht-Lokale des Westens. „Ich habe in der Biografie von Honecker recherchiert: Er war kein Kostverächter“, erzählt Horstkotte. Beim Amüsierlokal habe er das Big Eden im Sinn gehabt, eine berühmt-berüchtigte Disco des Berliner Nachtlokal-Königs Rolf Eden, der in jenen Jahren für ausschweifende Feiern bekannt war. „Eden“ ist eine Metapher, die sich anbot. Denn auch die Unterwelt hatte im Original doppelte Bedeutung: „enfers“ bedeutet Hölle, und so heißt auch die Pariser Unterwelt – ein Netz von Katakomben unter der Stadt, geradezu geschaffen für schräge Gestalten und heimliche, verbotene Vergnügungen zu Offenbachs Zeiten und das Ggenteil zum Elysium „Elysée“.

Das Personal auf dem Olymp Ost-Berlins ist neu und weist sich durch Namensschilder aus: Jupiter ist Honecker, Juno dessen Ehefrau Margot. Die „öffentliche Meinung“ hat nicht rein zufällig Ähnlichkeit mit Angela Merkel. Das Bühnenbild hat Martin Dolnik entworfen, die Kostüme sind Horstkottes Sache. Da darf das Publikum Anspielungen an David Hasselhoffs leuchtende Joppe, in der er auf der Mauer gesungen hat, erwarten, schwarz-rot-goldene Rauscheröcke und sogar eine Helene-Fischer-Version.

Die Geschichte bleibt wie gehabt: Orpheus und Ehefrau Eurydike sind einander überdrüssig. Jeder turtelt anderweitig. Doch als Eurydike von Pluto in die Unterwelt entführt wird, kann Orpheus nicht aufatmen. Die Öffentliche Meinung drängt ihn, sein Eheweib zurückzuholen. Und so muss auch er in die Unterwelt...

Eine zentrale Figur ist Hans Styx, der trinkfreudige Diener Plutos, benannt nach einem Fluss der Unterwelt. Man darf gespannt sein, wie Horstkotte dessen berühmtes Couplet „Als ich einst Prinz war von Arkadien“ aktualisiert hat. So viel verrät Horstkotte: Styx trinkt Wasser aus dem Fluss des Vergessens, und das ist ein deutlicher Hinweis auf den sächsischen Komiker Cohrs. Der hatte nach einem Auftritt bei Rudi Carrell auf eine Fortsetzung seiner Karriere im Westen gehofft und 1977 „rübergemacht“. Doch hier verschwand er in der Versenkung.