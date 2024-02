Aktiv werden in den Kunstmuseen Krefeld Studio 2 - das Kreativlabor für Museumsbesucher

Das ausgewählte Objekt wird mit einem Tablet fotografiert. Inspiration zur Plakatgestaltung bietet „Die große Verführung“. Die Besucher können auf eine Vielzahl an Mustern und Vorlagen aus der in der Ausstellung gezeigten Designsammlung zurückgreifen. Diese sind in einem Grafikprogramm auf dem Tablet hinterlegt. Typische Farbcodes, Schriftarten und Motive des frühen 20. Jahrhunderts können so mit Produkten der heutigen Warenwelt kombiniert werden.