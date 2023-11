Inklusives Theater in Krefeld Ensemble „Hieriswaslos“ gibt sein Debüt im Kresch-Theater

Der Titel basiert auf einer kleinen Begebenheit: Eine ehemalige Darstellerin war vom turbulenten Geschehen bei den Theaterproben so angetan, dass sie immer sagte „Hier is was los“. Die Anderen fanden, das passe. Seitdem nennt sich der inklusive Cub „Hieriswaslos“. An den kommenden beiden Wochenenden ist jede Menge los im Kresch-Theater, wo der Club, der zum Verein „Kulturschmelze“ gehört, durch eine Kooperation eine neue Heimat gefunden hat. Die erste Produktion auf der Kresch-Bühne heißt „Best of Hieriswaslos“ und hat am Sonntag, 19. November, 18 Uhr, Premiere in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130.