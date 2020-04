Kultur in Krefeld : Moby Dicks Welt ist das Stadtbad

Krefeld Das Theater Blaues Haus hat sein Stück über den weißen Wal und die Besatzung der Pequod in der Kulisse des alten Stadtbads gedreht. Die Puppen erhalten eine neue Spieleben. Diieser Film ist sehenswert – als Stream.

Es ist ein bisschen so, als habe er nie woanders seine gewaltige Schwanzflosse aufs Wasser aufgeschlagen: Moby Dick im morbiden Ambiente des Stadtbads an der Neusser Straße – das hat schon einen besonderen Sog. Als Koopeation haben die Initiative Theaterplatz und der Verein Freischwimmer das Stück des Theaters Blaues Haus in eine neue Dimension gehoben: Das Puppentheater ist zum Film geworden, als Kulisse diente der Freibadbereich. Am Wochenende war Streaming-Premiere.