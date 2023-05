Viele unterschiedliche Fragen der Gäste Im Hospiz am Blumenplatz – ein offener Garten zum Erinnern

Weiße Lilien, rotleuchtender Fächerahorn, üppig rosa blühende Rosen, ein schattenspendender Schnorrbaum, elegante Windspiele aus Edelstahl, ein Erinnerungsbereich mit einem stilvollen Wasser-Element – und ein friedlicher Muttertags-Nachmittag: Zum „Tag der offenen Gartenpforte“ hatte die Hospiz Stiftung zur Besichtigung in den Garten des Hospizes am Blumenplatz eingeladen. Die Besucher erlebten einen atmosphärischen Gartenbereich, abgeschirmt vom Lärm des vielbefahrenen Frankenrings durch eine Mauer mit Sichtbereichen. Gleichzeitig konnten sie sich an Info-Ständen über die Arbeit im stationären Hospiz und des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes informieren.