Geburt im Helios Die Zwillinge Liyana und Aliyah sind Krefelds Schaltjahr-Babys

Den 29. Februar hätten sich Laura-Marie und Ali Mahade nicht gerade als Entbindungstermin gewünscht. Ausgerechnet ein Schalttag. „Bei unserem ersten Kind spielte die Uhrzeit so gar keine Rolle, das war heute Nacht anders“, sagt die junge Mutter mit einem Augenzwinkern. „Aber eineiige Zwillinge und dann noch an diesem seltenen Tag, da kommen dann halt gleich zwei ganz besondere Ereignisse zusammen.“ Um 1.57 Uhr wurde Liyana geboren, 17 Minuten später folgte Aliyah ihrer großen Schwester.

„Wir als Hebammen starten in diesen Tag genauso wie in jeden anderen. Aber der Schalttag ist natürlich auch hier im Kreißsaal bei werdenden Müttern und Paaren ein führendes Thema – als Besonderheit und kleine Challenge“, berichtet Deborah Aulich, Leitende Hebamme am Helios Mutter-Kind-Zentrum. „Wenn Kinder geboren werden wollen, dann werden sie geboren. Darauf hat dieses außergewöhnliche Datum keinen Einfluss - und das ist ja auch gut so.“