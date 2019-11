Maschinenbau : Im Heiligen Tuch steckt ein Stückchen Krefeld

Im Zentrum der Großen Moschee in Mekka steht die mit dem Heiligen Tuch Kiswa verhüllte Kaaba. Foto: dpa/dpa, chr

Krefeld Der Krefelder Maschinenbauer Saurer Technologies beschäftigt sich mit einem religiösen Thema – dem Heiligen Tuch Kiswa. Für Muslime ist der Schmuck für die Kaaba in der Großen Moschee in Mekka ein Begriff. Für Saurer mittlerweile auch. Er liefert eine neue Maschine, die das seidene Garn für das Heilige Tuch herstellt.

Für den Krefelder Maschinenbauer Saurer Technologies ist der Auftrag der staatseigenen Fabrik Holy Al Kiswa aus Saudi-Arabien etwas ganz Besonderes. Finanziell spielt die Order eher eine untergeordnete Rolle, ideell ist sie unbezahlbar. „Der Auftrag macht uns unheimlich stolz und wird in der muslimischen Geschäftswelt sicherlich beachtet“, sagte Verkaufschef Richard Klein.

In der staatseigenen Kiswa-Fabrik in Mekka arbeiten mehr als 100 Männer das ganze Jahr, um das Tuch mit den Stickereien anzufertigen. Sie verarbeiten pro Jahr etwa 400 Kilogramm Gold- und Silberdrähte, die weniger als ein Drittel Millimeter dick sind und aus 999er Gold und Silber bestehen. Die Kiswa wird jährlich ausgetauscht, weil die hohe Luftfeuchtigkeit dem Glanz der Kiswa abträglich ist. Die Heiligen Tücher werden fein säuberlich eingelagert und aufbewahrt.

In der übernächsten Woche kommt eine fünfköpfige Delegation des Auftraggebers zu einer dreitägigen Inspektionsreise nach Deutschland und nach Krefeld. Am Weeserweg wird die viermal acht Meter große und zwei Meter hohe Maschine zusammengebaut. Das Hauptstück kommt aus chinesischer Saurer-Produktion und das so genannte Gatter aus Chemnitz. Das Gatter ist quasi ein Gestell zur Aufnahme der Seidenspulen um etwa ein Millimeter dickes Garn aus 24 einzelnen Seidenfäden herzustellen. Das Gatter ist mit einer Vielzahl von Sensoren bestückt, die den gesamten Prozess überwachen und sofort melden, wenn nur einzelner Faden reißt.