Projekt für Siebtklässler in Krefeld : Spielerisch den richtigen Beruf finden

Krefeld Für jedes Talent gibt es einen Sticker. In der Turnhalle des Berufskollegs Uerdingen absolvierten Siebtklässler in einem Parcours unterschiedliche Aufgaben. Dabei entdeckten manche Fähigkeiten, von denen sie überrascht waren.

Rund drei Dutzend Jugendliche der Förderschule Rundweg sind in der Sporthalle des Berufskollegs Uerdingen versammelt. In den Ecken der Halle sind unterschiedliche Installationen aufgebaut: Eine Bühne, ein Labyrinth, ein stilisiertes Zimmer sowie ein Tunnel aus Drahtgeflecht. Außerdem gibt es eine Sitzecke mit Kissen und einigen Kästen mit Symbolen darauf sowie einen Bereich mit Hockern und einem großen Bildschirm. Die Jugendlichen sind mit Feuereifer bei der Sache und werden in kleinen Gruppen durch die verschiedenen Stationen geschickt.

Im Kreis Viersen ist die Initiative bereits seit Jahren stetiger Teil der Berufsberatung. Hier will die Agentur für Arbeit jetzt eine Untersuchung starten, in der ermittelt werden soll, inwiefern das Programm Jugendlichen bei der Wahl des Berufs geholfen hat.

In Krefeld findet die Veranstaltung zum ersten Mal seit 2014 statt. „Wir haben aber das Ziel, das jetzt zu verstetigen. Jugendlichen frühzeitig ein Gespür für ihre Talente zu geben und diese wie in einer Schatzsuche zu heben, ist in der heutigen Welt ein wichtiger Ansatz“, sagt der für Schule und Jugend verantwortliche Stadtdirektor Markus Schön. Zustimmung erhält er dabei von Edgar Lapp von der Agentur für Arbeit, die an der Finanzierung maßgeblich beteiligt ist. „Auch bei der heutigen Arbeitsmarktlage, wo es weit mehr Ausbildungsplätze als Bewerber gibt, ist es wichtig, dass Jugendliche für die duale Ausbildung motiviert werden. Hier erfahren sie Talente, die sie dabei zugrunde legen können. Es ist ein wichtiger Teil der Mobilisierung“, sagt er.