Lyrik in Krefeld Gedichte für das Alte Stadtbad

„,Poesie im Stadtbad’ war für uns eines der schönsten und überraschendsten Ereignisse im Programm 2022. Dass sich die vorgelesenen Gedichte, ihr Klang und Rhythmus und das Schwebende der Verse auf fast traumhafte Weise so mit dem Freischwimmer-Areal verbanden, mit den Pflanzen und Bäumen, dem Wasser in den Schwimmbecken und den mit Erinnerungen gesättigten Bauten, das war einfach ganz außergewöhnlich“, heißt es aus dem Niederrheinischen Literaturhaus, das die Veranstaltung in Kooperation mit dem Verein „freischwimmer“ organisiert.