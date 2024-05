Roadshow in Krefeld „Heimat shoppen reloaded“ – Neustart für Kampagne zur Stärkung der Innenstädte

Um auf „Heimat shoppen reloaded“ aufmerksam zu machen und die Kampagne wieder in Schwung zu bringen, wird es eine Roadshow geben, die am Montag, 3. Juni, in Krefeld startet und dann durch weitere NRW-Städte touren wird. „Es wird einen Bus geben, der auf den Marktplätzen der Städte, durch die wir touren werden, stehen wird und der im Design des neuen Logos für Aufmerksamkeit sorgen soll“, sagt Terschluse. „Diesen werden künftig auch IHKs, Werbegemeinschaften und Stadtmarketings über die Toolbox für Veranstaltungen in den Innenstädten mieten und so selbst für ,Remmidemmi‘ sorgen können.“ An diesem Tag wird es in der Geschäftsstelle der IHK Mittlerer Niederrhein am Nordwall ab 15 Uhr ein Expertenhearing mit zwölf Experten geben. Ab 18 Uhr findet der öffentliche Teil mit einem Fachforum statt. „Daraus wollen wir dann ein finales Konzept entwickeln, das den Innenstädten hilft“, sagt Terschluse. Thematisch gehe es unter anderem um Geschäftsmodelle, Betreibermodelle, Kreditgesellschaften und Immobilienentwicklung.