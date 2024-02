IHK-Konjunkturbericht Regionale Wirtschaft erwartet Krisenjahr – auch in Krefeld

In Krefeld sind die Betriebe in schlechter Lage sogar geringfügig in der Überzahl. 22 Prozent Unternehmen in guter Lage stehen 23,7 Prozent Betrieben in schlechter Lage gegenüber. Die Erwartungen sind ähnlich pessimistisch wie in der Gesamtregion: 10,2 Prozent der Krefelder Unternehmen gehen von einer Verbesserung, 28,8 Prozent von einer Verschlechterung aus.