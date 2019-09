Krefeld : IHK lädt ein: Wo Start-ups etablierte Unternehmen treffen können

Krefeld Die IHK lädt zu einer Veranstaltung für den 19. September ein. Unter dem Titel „#GemeinsamUnternehmen“ können sich junge und alte Unternehmer begegnen.

Die Unterstützung der Start-up-Szene in Krefeld hat ein weiteres Datum im Kalender. Die IHK Mittlerer Niederrhein bietet eine Veranstaltung an, die der Netzwerkbildung junger Unternehmer dienen soll. Die IHK hat sich bereits mit der Mitgliedschaft im unlängst gegründeten Verein „Silkvalley“ dazu bekannt, wie wichtig junge, innovative Unternehmen für die Wirtschaftslandschaft einer Stadt sind. Silkvalley ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Start-up-Unternehmen und innovationsorientierte Gründer in Krefeld und Umgebung zu unterstützen und zu fördern. Dahinter steht die Erfahrung, dass junge Unternehmen mit neuen Ideen oft genug nicht an mangelnder Qualität ihrer Idee, sondern an dem kleinen Einmaleins der Unternehmensgründung scheitern. Der Austausch soll eben dies verhindern. Zudem bieten Start-ups oft genug Impulse für etablierte Unternehmen – auch diesen Schatz gilt es nach Überzeugung von Silkvalley und IHK durch Netzwerkbildung zu heben.