Ranking der IHK Mittlerer Niederrhein Krefelder Firmen bei Abwassergebühren im Mittelfeld

Die IHK hat den Kommunen in der Region beim Thema Abwasser in die Kasse geschaut: Krefeld liegt bei der Höhe der Abwassergebühren, die Unternehmen in den jeweiligen Städten und Gemeinden am Mittleren Niederrhein zahlen müssen, im Mittelfeld. Anders sieht das in der zweiten kreisfreien Stadt in der Region aus: Mönchengladbach gehört zu den Standorten mit den teuersten Gebühren am Mittleren Niederrhein. Das ist das Ergebnis eines Abwassergebührenrankings, das die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln Consult GmbH in Auftrag gegeben hatte. Neben den 19 Städten und Gemeinden des IHK-Bezirks wurden sechs Kommunen aus dem Kreis Mettmann bewertet.