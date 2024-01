Verhaltener Optimismus bei der IHK „Das Jahr 2024 wird für Krefeld nicht leicht“

Einerseits sind die konjunkturellen Aussichten der Wirtschaft in Krefeld trüb, die Industrieumsätze sinken und die Zahl der Insolvenzen nimmt zu. Andererseits sind die sehr pessimistischen Erwartungen angesichts einer drohenden Gasmangellage im Herbst 2022 nicht eingetreten, der Arbeitsmarkt bleibt trotz des Fachkräftemangels weitgehend stabil und die Gewerbesteuer sprudelt. „Das war ein herausforderndes Jahr für unsere Krefelder Unternehmen“, fasst Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, das Jahr 2023 zusammen. „Und ich befürchte: Auch das Jahr 2024 wird nicht leicht.“ Steinmetz rechnet für 2024 nicht mit einer spürbaren Verbesserung der Konjunktur. „Dennoch gibt es auch Grund zu Optimismus“, so der Hauptgeschäftsführer. „Was mich zuversichtlich stimmt ist, dass unsere Mitgliedsunternehmen mit Entschlossenheit und Ideenreichtum die Herausforderungen angehen.“ Er hofft darauf, dass sich die Politik den grundlegenden Themen widmet: „Damit die Stimmung in der Wirtschaft langfristig besser wird, müssen auf allen politischen Ebenen die entscheidenden Weichen gestellt werden.“