Ausbildung in Krefeld : IHK führt Umfrage durch – 69 Prozent der Azubi-Stellen sind noch unbesetzt

Mehr als 145 Unternehmen aus der Region Mittlerer Niederrhein haben sich angemeldet, um noch bis zum 19. März am Azubi-Speed-Dating teilzunehmen und ihre Ausbildungsplätze zu besetzen.

Zwei von drei Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall. Exakt sind es 69 Prozent der angebotenen Stellen, für die noch kein Ausbildungsvertrag unterzeichnet wurde. Die IHK hat für ihre Erhebung rund 450 Unternehmen angeschrieben und gefragt, wie viele der für das im Sommer 2021 beginnende Ausbildungsjahr angebotenen Stellen noch offen seien. „Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr waren 42 Prozent der Stellen unbesetzt. Dies zeigt, dass auch der Ausbildungsmarkt in diesem Jahr durch die Pandemie stark unter Druck bleiben wird“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.

Dieser deutliche Anstieg habe verschiedene Ursachen. Die Pandemie und die Kontaktbeschränkungen erschwerten den Kontakt zu möglichen neuen Auszubildenden. Notwendige Bewerbungsgespräche seien nur begrenzt durchführbar und auch Einstiegspraktika könnten selten angeboten werden. Auch auf der Seite der zukünftigen Auszubildenden herrscht Unsicherheit. Die wirtschaftliche Situation einiger Branchen ist gerade schwierig, so machen sich auch die jungen Menschen bei der Berufswahl Gedanken, ob sie in diesen Berufsfeldern eine Zukunft für sich sehen. Daher warten sie bei ihrer Entscheidung länger ab. Besonders deutlich werde dies im Groß- und Einzelhandel. Dort seien noch 80 Prozent der Stellen frei. Auch bei den Dienstleistern schlage sich die Situation in der Stellenbesetzung nieder. Bei den Dienstleistern lieget der Anteil an noch nicht besetzten Stellen bei 68 Prozent. In den produzierenden Branchen sei die Lage noch etwas besser. Der Anteil an unbesetzten Stellen liege bei 63 Prozent. „Unsere Konjunkturergebnisse zeigen, dass auch die Industrie unter der Krise leidet, gerade die Erwartungen für das laufende Jahr sind jedoch weniger pessimistisch als in anderen Wirtschaftsbereichen. Das zeigt sich auch in den Zahlen offener Ausbildungsstellen“, so Steinmetz.