Wirtschaft : IHK-Gründerreport: 1736 neue Selbstständige

Krefeld Franchisenehmer Harun Kabir hat ein Restaurant eröffnet.

(RP) Harun Kabir hat sich getraut. Er hat den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und den Traum vom eigenen Unternehmen wahr werden lassen. Vor fast einem Jahr hat er als Franchisenehmer von „Hans im Glück“ im Krefelder Schwanenmarkt ein Burger-Restaurant eröffnet. „Und ich habe es nie bereut“, betont Kabir. Unterstützt wurden Kabir von Bert Mangels, Gründungsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein.

Wie Kabir haben sich 1736 Menschen in Krefeld selbstständig gemacht. Im gleichen Zeitraum haben auch 1732 Unternehmer ihre Firma aufgegeben. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es 1923 Gründungen und 1866 Aufgaben. Damit verzeichnet Krefeld ein Minus von 9,72 Prozent bei den Gründungen und einen Rückgang um 7,18 Prozent bei den Aufgaben.

Die Gründungsintensität – also die Anzahl der Gründungen in Relation zur Einwohnerzahl – lag 2018 in Krefeld mit 0,77 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres (0,85) und ebenfalls unter dem durchschnittlichen Niveau im Bezirk der IHK Mittlerer Niederrhein (0,81). Das sind die wesentlichen Krefelder Kennziffern des Gründerreports 2019, den die IHK auf der Datenbasis des Landes NRW erarbeitet hat.