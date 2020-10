Wirtschaft in Krefeld : Die Ausbildungsbereitschaft steigt wieder

Krefeld IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz rät Jugendlichen, sich jetzt und in den nächsten Wochen auf Ausbildungsstellen zu bewerben und appelliert an die Unternehmen, weiter auszubilden.

Die Industrie- und Handelskammern in NRW verzeichnen im September 5352 neue Ausbildungsverhältnisse – sechs Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das Minus im Gesamtjahr 2020 sinkt dadurch auf 15 Prozent. Jürgen Steinmetz rät den Jugendlichen, sich auch jetzt und in den nächsten Wochen noch auf Ausbildungsstellen zu bewerben und appelliert an die Unternehmen, weiterhin Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.

Einzelhandel in Neuss : IHK kritisiert abgesagte Shopping-Sonntage in Neuss

„Unabhängig von Krisenzeiten wie diesen ist die duale Ausbildung immer ein wichtiger Hebel gegen Fachkräfteknappheit“, so Steinmetz. „Und für die Schulabgänger bietet die duale Ausbildung nach wie vor gute Beschäftigungschancen und Karriereaussichten.“ Die Geschäftsführerin des Bereichs Innovation, Bildung, Fachkräfte der IHK Mittlerer Niederrhein, Daniela Perner, betont, dass die IHK Mittlerer Niederrhein – auch gemeinsam mit Partnern – durch vielfältige Aktionen dazu beiträgt, Bewerber und Unternehmen zusammenzubringen und Jugendliche für die duale Ausbildung zu begeistern. Bei der CHECK IN Berufswelt zum Beispiel, die vom 5. bis zum 8. Oktober im Kammergebiet stattfindet, können sich Jugendliche vor Ort in den Betrieben ein Bild von den jeweiligen Berufsbildern machen. Darüber hinaus organisiert die IHK Azubi-Speed-Datings, bei denen die Jugendlichen zehn Minuten Zeit haben, um den Ausbildungsbetrieb ihrer Wahl von sich zu überzeugen. Die Berater für „Passgenaue Besetzung“ bringen Unternehmen und Jugendliche zusammen. Der Service wird vom Europäischen Sozialfonds und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Bei der Initiative „Ausbildungsbotschafter“ berichten eigens von der IHK geschulte Azubis und duale Studenten in allgemeinbildenden Schulen über ihren Beruf. Außerdem unterstützen Experten der IHK-Fachkräfteberatung Unternehmen dabei, Jugendliche zu gewinnen.