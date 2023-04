Aktion der IHK Mittlerer Niederrhein in Krefeld Ausbildungsbotschafter besuchen Gymnasium am Stadtpark

Mit der Initiative „Ausbildungsbotschafter“ sollen Schülerinnen und Schüler gezielt angesprochen werden, um aus erster Hand Einblicke in die Berufswelt zu erhalten. Azubis berichten über ihren Weg in den Ausbildungsberuf, über den beruflichen Alltag und ihre Aufstiegschancen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dadurch realistische Einblicke in die Vielfalt der Berufe und in die Karriere- und Weiterbildungschancen nach einer dualen Ausbildung oder einem dualen Studium. „Wir berichten zum Beispiel auch über den Bewerbungsprozess, über die ersten Tage im Betrieb, worauf es in der Berufsschule ankommt und auch darüber, wie viel wir verdienen“, sagt Kay Osmanovic, der als ehemaliger „Stadtpark-Schüler“ für seinen inzwischen vierten Einsatz an seine alte Schule zurückgekehrt ist. Der 19-Jährige hat im vergangenen Jahr eine Ausbildung zum Kaufmann Groß- und Außenhandelsmanagement bei der IMR Metal Recycling GmbH begonnen.