Projekt an der Marienschule : Hybridunterricht kann ein Gewinn sein

In Zeiten einer hoch ansteckenden Pandemie sind Schulen gezwungen, ihre gewohnten Arbeitsformen von jetzt auf gleich umzustellen und digitalen Fernunterricht für das Lernen zu Hause zu organisieren. Wie immer in solchen Situationen, in denen der Weg durch Gehen entsteht, musste vieles improvisiert und nachgesteuert werden. So berichteten die Achtklässlerinnen Kordula, Lioba und Alana, wie die neue Covidwelt an der Marienschule über sie hereinbrach: Am Sonntag waren sie informiert worden, dass eine Mitschülerin positiv getestet worden war. In Absprache mit dem Gesundheitsamt hatte die Schule 22 Schülern Quarantäne auferlegt. Fünf durften am Montag am Präsenzunterricht teilnehmen.