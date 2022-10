Hundebesuchsdienst in Krefeld : Der Tag, an dem Finja kommt

Die ehrenamtliche Helferin Simone Greven (l.) besucht mit ihrer Hündin Finja einmal die Woche Seniorin Anyda. Zusammen gehen sie im Stadtgarten spazieren oder gucken sich Fotoalben an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Serie Krefeld Immer mittwochs besucht Simone Greven, die ehrenamtlich im Einsatz für „4 Pfoten für Sie“ ist, mit ihrer Hündin die Seniorin Anyda, die an Demenz leidet.

Von Bärbel Kleinelsen

Es ist ein trister Mittwochvormittag. Die Luft ist feucht-schwül und riecht nach nassem Laub. Simone Greven ist auf dem Weg zu ihrem ehrenamtlichen Einsatz für „4 Pfoten für Sie“, dem Hundebesuchsdienst des Gerontopsychiatrischen Zentrums im Alexianer Krefeld. Die 51-Jährige hat sich wetterfeste Kleidung und ebensolche Schuhe angezogen. An der roten Leine läuft Hündin Finja, genauer „Finja von Schaphausen“, gelassen neben Frauchen her. Dem braunen Labrador macht das Wetter nichts aus. Finja weiß, was jetzt kommt. Schließlich begleitet die Hündin seit über drei Jahren Simone Greven zum wöchentlichen Besuch bei Anyda, die mit ihrem Mann in der Innenstadt wohnt.

Finja trägt ein Halstuch mit der Aufschrift „4 Pfoten für Sie“. Sie ist durch eine doppelte Leine gesichert, damit keine Unfälle passieren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Meist wartet die Seniorin schon sehnsüchtig auf den zehnjährigen Vierbeiner, an nicht so guten Tagen hat sie den ihr doch eigentlich so wichtigen Termin schlicht vergessen. Die 73-Jährige leidet an Demenz. Vormittags sitzt sie viel vor dem Computer und schaut Filme. Immer mittwochs jedoch kommt Simone Greven mit Finja. Für den Ehemann der Seniorin ist der Besuch eine große Erleichterung. Er sagt: „Wenn Finja da war, dann strahlt meine Frau und hat gute Laune.“

Info Unterstützung für Menschen mit Demenz „4 Pfoten für Sie“ ist der Hundebesuchsdienst des Gerontopsychiatrischen Zentrums der Alexianer in Krefeld. Die Mensch-Hunde-Teams besuchen Menschen mit Demenz, Depression und anderem Hilfebedarf. Der ehrenamtliche Dienst wird für Krefeld, Kamp-Lintfort und Umgebung angeboten. Informationen unter www.4-pfoten-fuer-sie.de

Ob Anyda an diesem Mittwoch einen guten Tag hat, weiß Simone Greven erst, wenn sie die 73-Jährige in ihrer Wohnung abgeholt hat. „Manchmal ist sie bereits komplett angezogen und hat für Finja sogar Hundefutter besorgt. Dann wieder hat sie den Termin vergessen, trägt vielleicht noch einen Morgenmantel oder hat etwas falsch herum angezogen“, beschreibt Simone Greven die Situation. Manchmal sieht man Anydas Orientierungslosigkeit auch der Wohnung an. Doch: „Ich würde ja gerne helfen, aber das möchte Anyda nicht“, sagt die Ehrenamtlerin, die weiß, dass der Seniorin solche Hilfe unangenehm ist und sie viel lieber Zeit mit Finja an der frischen Luft verbringt, mit ihr spazieren geht oder dem Hund durch sein weiches Fell streichelt. „Ich hatte auch mal einen Hund, einen Schäferhund-Colli-Mischling. Sie hieß Bella und ist inzwischen gestorben“, erzählt die 73-Jährige. Nun freut sie sich, dass sie Finja verwöhnen darf.

Für Simone Greven und ihre Hündin ist Anyda der erste Besuchskontakt nach der Ausbildung beim Hundebesuchsdienst. Die Chemie habe gleich gestimmt, erinnert sich die Ergotherapeutin. Da Finja für diesen Bereich nicht ausgebildet ist, darf sie bei der Arbeit von Frauchen nicht eingesetzt werden. „Sie hat aber so ein freundliches und ruhiges Wesen, dass ich es schade gefunden hätte, wenn sie gar nicht mit Menschen in Kontakt treten könnte“, sagt Simone Greven.

Ihr Mann las einen Bericht über die Ausbildung im Hundebesuchsdienst und machte seine Frau auf diese Möglichkeit aufmerksam. „Das, was ich dort gelesen habe, hat mir gleich zugesagt, und so habe ich mich beworben“, erzählt die Mutter von zwei Töchtern. Die Ausbildung war aus ihrer Sicht sehr interessant, aber nicht zu schwierig. „Finja war ja damals bereits sechs Jahre alt und schon gut erzogen. Mit dem meisten, was verlangt wurde, hatten wir keine Probleme. Neu war für meine Hündin aber, neben einem Rollstuhl zu laufen, was auch Teil des Trainings ist“, erinnert sie sich.

Simone Greven ist es wichtig, mit ihrer Hündin Menschen eine Freude zu bereiten, sie von ihren Problemen abzulenken und vielleicht scheinbar vergessene Erinnerungen wieder hervorzulocken. So wie die an Schäferhund-Mix Bella, der Anyda sichtbar viel bedeutete. Die Seniorin hat ein Lächeln im Gesicht, wenn sie von ihrem eigenen Hund erzählt, gleichzeitig schwingt Trauer darüber mit, dass er bereits tot ist. Finja spürt diese Emotionen, geht zu der 73-Jährigen und legt den Kopf auf ihr Knie.

Manchmal wirft die Frau, die ursprünglich aus Indonesien stammt, dann einen Ball, den Finja apportiert und artig zurück in ihre Hand legt. Ein anderes Mal wird ein Leckerchen versteckt, das der Hund suchen muss. „Die Spaziergänge helfen, motorische Abläufe zu verbessern, beim Ballspielen zum Beispiel. Solche Bewegungsabläufe halten Geist und Körper fit. Suchspiele wiederum fördern die Planung von Handlungen. Es ist mir sehr wichtig, körperliches Training und Gedächtnis-Leistungen spielerisch miteinander zu verknüpfen, da kommt die Therapeutin in mir durch“, sagt Simone Greven und ergänzt: „Es gibt natürlich immer Situationen, in denen ich als Begleitung aufpassen muss. Wenn Anyda der Hündin Chips als Leckerchen geben möchte beispielsweise oder ihr Wasser aus einem Blumentopf zu trinken gibt.“

Einmal musste ein Spaziergang schnell abgebrochen werden, weil Anyda dachte, sie hätte den Herd angelassen. „Dem war aber nicht so. Trotzdem muss man als Besucherin auf solche Situationen gefasst sein und dann schnell handeln“, erklärt die Ehrenamtlerin.