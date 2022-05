Für Senioren in Krefeld : Hunde helfen Menschen mit Demenz

Helene W. freut sich auf jeden Besuch von Schäferhund Flaco. Foto: Alexianer GmbH/Vier Pfoten für Sie

Krefeld Das Projekt „4 Pfoten für Sie“ des Gerontopsychiatrischen Zentrums der Alexianer in Krefeld sucht menschliche und tierische Verstärkung.

Helene W. legt Flaco ein Leckerchen auf die Schnauze. Der weiße Schäferhund wartet geduldig, bis er das OK bekommt und es nehmen darf. Danach gehen sie gemeinsam mit Flacos Besitzerin eine Runde spazieren. Zwischendurch wird gekuschelt. Zum Abschied gibt Flaco brav seine Pfote.

„Flaco und sein Frauchen sind ein wahrer Glücksgriff für meine Mutter“, erzählt Helenes Tochter über ihre an Demenz erkrankte Mutter, die seit drei Jahren einmal wöchentlich von Flaco besucht wird. „Meine Mutter ist total fixiert auf den wunderschönen, schneeweißen Hund. Die Besuche bereiten ihr eine große

Freude und glückliche Momente. Ein Geschenk des Himmels!“

Hunde können eine heilsame Wirkung haben. Dies zeigt sich eindrucksvoll bei Menschen mit Demenz. „Wenn ein Hund diese Menschen besucht, dann wird der Blick wieder klarer, sie wollen einen Napf holen oder dem Hund eine Wurst zu fressen geben“, erzählt Catherine Yeardley. Sie arbeitet als Projektleiterin bei „4 Pfoten für Sie“ des Gerontopsychiatrischen Zentrums der Alexianer in Krefeld. Der ehrenamtliche Hundebesuchsdienst ist seit 2016 bei der Alexianer Krefeld GmbH angesiedelt.

In Kürze beginnt eine neue Ausbildung für Mensch-Hund-Teams, um auf diese Aufgabe optimal vorbereitet zu werden. Gesucht werden dafür Interessierte mit ihrem Vierbeiner, die Lust haben, sich einmal in der Woche ein bis zwei Stunden Zeit zu nehmen, um Senioren mit Demenz, einer Depression oder anderem Hilfebedarf zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung zu besuchen.

Die Voraussetzungen, die die Vierbeiner mitbringen müssen, erklärt Jenny Bissling, selbstständige Hundetrainerin: „Keine Sorge, die Hunde müssen keine Tricks draufhaben oder besonders talentiert sein“, beruhigt sie und ergänzt: „Es reicht, wenn sie fremden Menschen und ungewohnten Situationen gegenüber offen sind. Hilfreich ist es auch, wenn sie nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen sind“. Als Besuchshunde sind grundsätzlich alle Rassen geeignet, egal ob Dackel, Schäferhund oder Pudel. Ein Eignungstest – das sogenannte „Casting“ – hilft zu prüfen, ob Mensch und Hund für diese Aufgabe geeignet sind.

Der 40-stündige Qualifizierungskurs findet dieses Jahr im September an acht Terminen (nach Feierabend oder an Wochenenden) statt. Im Anschluss daran wird die Hundeführerscheinprüfung abgelegt. Den Besuchsdienst in Anspruch nehmen können Menschen mit einer psychischen Alterserkrankung oder anderem Hilfebedarf. „Die Besuche regen die Mobilität an, entlasten die Angehörigen, heben die Stimmung und bringen Abwechslung in den Alltag“, berichtet Yeardley.

Der Online-Informationsabend startet am Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr. Zugangsdaten werden bei der Anmeldung mitgeteilt. Castings mit Hund sind am 29. Mai und 7. August jeweils von 10 bis 12 Uhr oder von 13 bis 15 Uhr an der Oberdießemer Straße. Anmeldungen erforderlich bei Catherine Yeardley unter c.yeardley@alexianer.de oder telefonisch unter 0170-14 73 160.